Видео она опубликовала в Instagram.

“Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала мое внутреннее состояние и звучала бы в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – большой вклад внес и Саша. Записываем финальные партии и вскоре представим вашему вниманию наше новою музыкальное место. Где дома. Где уютно. Где тихо, тепло, темно”, – прокомментировала артистка.

На видео Наталья сидит на диване в домашней обстановке и на сопилке играет мелодию своему маленькому сыну, которого параллельно качает в люльке. В кадре есть и джек-рассел-терьер Пиф.