Первый ролик опубликован на YouTube-канале певицы.

Проект дебютировал со стихотворением “Сафо” украинской поэтессы Леси Украинский. Примечательно, что запуск состоялся в 150-ю годовщину со дня ее рождения.

“Для меня Леся Украинка – невероятно красивый человек, сильная и волевая женщина с трагической судьбой, которой удалось вписать свое имя в историю в патриархальном мире. “Сафо” олицетворяет стихи, которые я больше всего ценю в ее творчестве – первые циклы о маме и о любви, малоизвестные, но очень нежные и чувственные. И звучат они так, как будто написаны сегодня”, – отметила ONUKA.

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