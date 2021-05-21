Увечері 20 травня у Роттердамі пройшов другий півфінал найвідомішого пісенного конкурсу світу “Євробачення-2021”. Тоді ж сформували остаточний список фіналістів.

Про це повідомляють #Букви.

Цьогорічні учасники надихнулися офіційним слоганом “Євробачення-2021” “Open up” (“Відкривайся”) й продемонстрували надемоційні виступи. Фіналістами стали учасники від 26 країн. Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 22 травня.

Фіналістами за підсумками першого півфіналу стали:

Україна (Go_A – SHUM);

Норвегія : (TIX – Fallen Angel);

Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free);

Росія (Manizha – Russian Woman);

Азербайджан (Efendi – Mata Hari);

Мальта (Destiny – Je Me Casse);

Литва (The Roop – Discoteque);

Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo);

Швеція (Tusse – Voices);

Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place).

Переможцями другого півфіналу стали:

Албанія (Anxhela Peristeri – Karma);

Сербія (Hurricane – Loco Loco);

Болгарія (VICTORIA – Growing Up Is Getting Old);

Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR);

Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side);

Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years);

Сан-Маріно (Senhit – Adrenalina);

Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers);

Греція (Stefania – Last Dance);

Фінляндія (Blind Channel – Dark Side).

Крім того, автоматично у фіналі опинилися Нідерланди, оскільки країна перемогла попереднього разу. Також фіналістами стали учасники від країн-засновників конкурсу – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.

Фаворити

Європейські букмекери прогнозують перемогу італійському рок-гурту Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”. Коефіцієнт на їхню перемогу – 23%.

Друге місце може зайняти француженка Барбара Прав з піснею “Voilà”. Її шанси на перемогу оцінюють у 19%. У трійці лідерів опинилася учасниця з Мальти Destiny з коефіцієнтом у 16%.

Україні букмекери прогнозують четверте місце. Шанси на перемогу гурту Go-A оцінюють лише у 9%.