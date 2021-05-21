Про це повідомляють #Букви.

Цьогорічні учасники надихнулися офіційним слоганом “Євробачення-2021” “Open up” (“Відкривайся”) й продемонстрували надемоційні виступи. Фіналістами стали учасники від 26 країн. Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 22 травня.

Фіналістами за підсумками першого півфіналу стали:

  • Україна (Go_A – SHUM);
  • Норвегія: (TIX – Fallen Angel);
  • Ізраїль (Eden Alene – Set Me Free);
  • Росія (Manizha – Russian Woman);
  • Азербайджан (Efendi – Mata Hari);
  • Мальта (Destiny – Je Me Casse);
  • Литва (The Roop – Discoteque);
  • Кіпр (Elena Tsagrinou – El Diablo);
  • Швеція (Tusse – Voices);
  • Бельгія (Hooverphonic – The Wrong Place).

Переможцями другого півфіналу стали:

  • Албанія (Anxhela Peristeri – Karma);
  • Сербія (Hurricane – Loco Loco);
  • Болгарія (VICTORIA – Growing Up Is Getting Old);
  • Молдова (Natalia Gordienko – SUGAR);
  • Португалія (The Black Mamba – Love Is On My Side);
  • Ісландія (Daði og Gagnamagnið – 10 Years);
  • Сан-Маріно (Senhit – Adrenalina);
  • Швейцарія (Gjon’s Tears – Tout l’Univers);
  • Греція (Stefania – Last Dance);
  • Фінляндія (Blind Channel – Dark Side).

Крім того, автоматично у фіналі опинилися Нідерланди, оскільки країна перемогла попереднього разу. Також фіналістами стали учасники від країн-засновників конкурсу – Італії, Німеччини, Великої Британії, Іспанії та Франції.

Фаворити

Європейські букмекери прогнозують перемогу італійському рок-гурту Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”. Коефіцієнт на їхню перемогу – 23%.

Друге місце може зайняти француженка Барбара Прав з піснею “Voilà”. Її шанси на перемогу оцінюють у 19%. У трійці лідерів опинилася учасниця з Мальти Destiny з коефіцієнтом у 16%.

Україні букмекери прогнозують четверте місце. Шанси на перемогу гурту Go-A оцінюють лише у 9%.