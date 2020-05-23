Снимок капусты Опра показала в Instagram.
Телеведущая написала, что любит заниматься огородом, а благодаря карантину у нее было больше времени на хобби.
“Самоизоляции не остановила рост зелени. Я получаю много радости от садоводства. Кто-нибудь еще наслаждается этим?” — поинтересовалась она у подписчиков.
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The Lockdown has not stopped green things from growing. I get a lot of joy from gardening. Anyone else enjoy? #HarvestDay
- Apple презентовала новый стриминговый сервис Apple TV Plus. Телеведущая Опра Уинфри также примет участие в создании контента сервиса.