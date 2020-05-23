Популярная американская телеведущая Опра Уинфри показала гигантскую капусту, которая выросла у нее на огороде во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Снимок капусты Опра показала в Instagram.

Телеведущая написала, что любит заниматься огородом, а благодаря карантину у нее было больше времени на хобби.

“Самоизоляции не остановила рост зелени. Я получаю много радости от садоводства. Кто-нибудь еще наслаждается этим?” — поинтересовалась она у подписчиков.