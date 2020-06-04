Опубликован ранее неизвестный рассказ американского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness).

Рассказ опубликован в журнале New Yorker.

Его главный герой, тезка автора, вместе с товарищами пытается поймать большую рыбу — гигантского марлина, распространенную в Атлантическом океане рыбу. Сюжет рассказа похож на содержание повести “Старик и море”, которую писатель опубликовал в 1952 году.

Известно, что рукопись обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

Фото: New Yorker

Справка. Эрнест Хемингуэй — знаменитый американский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе за 1954 год. Среди наиболее известных произведений автора — повесть “Старик и море”, романы “По ком звонит колокол”, “Прощай, оружие!” и другие.