Рассказ опубликован в журнале New Yorker.
Его главный герой, тезка автора, вместе с товарищами пытается поймать большую рыбу — гигантского марлина, распространенную в Атлантическом океане рыбу. Сюжет рассказа похож на содержание повести “Старик и море”, которую писатель опубликовал в 1952 году.
Известно, что рукопись обнаружил внук писателя Шон Хемингуэй в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.
Фото: New Yorker
Справка. Эрнест Хемингуэй — знаменитый американский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе за 1954 год. Среди наиболее известных произведений автора — повесть “Старик и море”, романы “По ком звонит колокол”, “Прощай, оружие!” и другие.
- Летом 2019 года были опубликованы два неизданных рассказа американского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года Эрнеста Хемингуэя.