Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Сюжет этой книги основан на реальных событиях, произошедших с гориллой Айваном, который прославился своими рисунками, выполненными в “пальчиковой технике”.

По сюжету картины горилла Айван был разлучен в детстве со своей семьей. Он живет в торговом центре и выступает в маленьком цирке. Спустя много лет к нему в зверинец подселяют маленькую слониху Руби, которая напоминает Айвану о доме и предлагает план побега. Его тянет в джунгли, но и с добрым владельцем ТЦ Маком (Брайан Крэнстон) как-то грустно прощаться.

Премьера фильма на Disney+ намечена на 14 августа.

В озвучке также участвовали Сэм Рокуэлл, Хелен Миррен, Брайан Крэнстон и Дэнни ДеВито. Режиссером выступила Тэа Шеррок.

Лента снята по одноименному роману американской писательницы Кэтрин Эпплгейт The One and Only Ivan (“Айван, единственный и неповторимый”), который в 2013 году был удостоен медали Ньюбери.