У мережі з'явився дебютний трейлер фільму "Ще по одній" (Another Round) режисера Томаса Вінтерберга ("Полювання").

Відео опубліковано на YouTube-каналі Screen International.

Головну роль в картині зіграв Мадс Міккельсен. У фільмі також знімалися Томас Бо Ларсен, Ларс Рантьє, Маунус Міллан, Марія Бонневі, Суссе Вольд і Хелена Рейнгорд Ньюманн.

У центрі сюжету опиняються чотири друга, які працюють вчителями. Герої вирішують провести один експеримент, за правилами якого кожен повинен підтримувати певний рівень алкогольного сп’яніння протягом дня. Герої вважають, що так людина може продуктивніше працювати і займатися своїми повсякденними справами. Вони щодня підтримують рівень алкоголю 0,5%, що спочатку дійсно дає результат. Але незабаром ситуація виходить з-під контролю.

Прем’єра мала відбутися на Каннському кінофестивалі, який був скасований через коронавірус. Фільм вийде в прокат в листопаді 2020 року.