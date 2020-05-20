Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Netflix.

Герои картины — четверо ветеранов войны во Вьетнаме, через несколько десятков лет возвращающиеся в страну. Вместе с сыном одного из бывших солдат они вспоминают молодость и ищут спрятанные сокровища и останки своего командира.

В картине снялись Чедвик Боузман, Жан Рено, Делрой Линдо, Пол Уолтер Хаузер, Кларк Питерс, Исайя Уитлок.

Фильм “Пять корешей” выйдет на Netflix 12 июня.