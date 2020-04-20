Опубликован трейлер мультсериала о принце Джордже

Видео опубликовал сценарист Гари Джанетти в своем Instagram.

По сюжету, Джордж будет стремиться к власти и станет устанавливать свои правила в Букингемском дворце. Сценаристам сериала “Принц” стал Гари Джанетти, работавший над сценарием для “Гриффинов”. Он же и озвучил главного героя.

“Это принц Джордж. Подумал, что вам будет интересно знать, что у меня все хорошо. Знаю, в самоизоляции тяжело, и мы уже устали сидеть в этих одних тех же 775 комнатах или в ваших там квартирах-студиях. Разницы никакой”, – обратился принц Джордж к подданным.

Переглянути цей допис в Instagram The Prince coming to @hbomax Допис, поширений Gary Janetti (@garyjanetti) 17 Кві 2020 р. о 9:02 PDT

Авторы описывают свой мультфильм как сатирический взгляд на жизнь принца Джорджа Кембриджского, самого молодого наследника британского престола, который преодолевает испытания и невзгоды при дворе.