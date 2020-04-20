Covid-19 Украина

обновлено 20.04.2020 в 20:02

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Опубликован трейлер мультсериала о принце Джордже

В сети появился первый трейлер мультипликационного сериала HBO Max о принце Джордже.

Понедельник, 20 апреля 2020, 20:34

Видео опубликовал сценарист Гари Джанетти в своем Instagram.

По сюжету, Джордж будет стремиться к власти и станет устанавливать свои правила в Букингемском дворце. Сценаристам сериала “Принц” стал Гари Джанетти, работавший над сценарием для “Гриффинов”. Он же и озвучил главного героя.

“Это принц Джордж. Подумал, что вам будет интересно знать, что у меня все хорошо. Знаю, в самоизоляции тяжело, и мы уже устали сидеть в этих одних тех же 775 комнатах или в ваших там квартирах-студиях. Разницы никакой”, – обратился принц Джордж к подданным.

 

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The Prince coming to @hbomax

Допис, поширений Gary Janetti (@garyjanetti)

Авторы описывают свой мультфильм как сатирический взгляд на жизнь принца Джорджа Кембриджского, самого молодого наследника британского престола, который преодолевает испытания и невзгоды при дворе.

  • Римейк диснеевского фильма “Король Лев” получил три награды в номинациях за лучшие визуальные эффекты.
Теги: мультсериал, принц Джордж

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