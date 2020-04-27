Видео опубликовано на YouTube-канале TNT.

В главных ролях сыграют оскароносная Дженнифер Коннелли (“Игры разума”) и Давид Диггс. Шоураннером выступает Грэм Мэнсон (“Темное дитя”, “Куб”).

Действие сериала разворачивается после техногенной катастрофы, из-за которой на Земле наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают внутри поезда, который мчится по магистрали. Там царит жесткая классовая иерархия. Элита расположилась в начале состава, но не всех обитателей хвостовой части это устраивает.

Сериал, как и одноименный фильм, основан на французской графической новелле “Le Transperceneige”. “Сквозь снег” впервые был экранизирован в 2013 году южнокорейским режиссером Поном Джун-Хо (“Паразиты”), а главные роли в нем сыграли Крис Эванс, Тильда Суинтон и Джейми Белл.

Изначально сериал должен был выйти на канале TNT 31 мая, но премьера была перенесена на две недели раньше – на 17 мая.