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Опубликован трейлер психологического триллера «Безжалостный» с Расселом Кроу

В Сети появился дублированный трейлер фильма "Безжалостный" (UNHINGED) с Расселом Кроу в одной из главных ролей.

Воскресенье, 21 июня 2020, 23:57

Видео опубликовано на YouTube-канале 

Режиссером психологического триллера выступил Деррик Борте.

По сюжету Рэйчел (Карен Писториус) опаздывает на работу и на светофоре ссорится с незнакомцем (Рассел Кроу). Женщина выводит его из себя. Это накладывается на неудачный день — в итоге мужчина начинает на нее охоту, в процессе которой страдают ее близкие и просто попавшие под горячую руку прохожие.

“Нет ничего более опасного, чем человек, доведенный до точки кипения. Особенно, когда нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым поссорилась на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага. Теперь он (Рассел Кроу) не остановится пока не даст страшный урок своей жертве и всем его близким. У женщины и ее сына не остается другого выбора, кроме как попытаться выжить в этой смертельной игре, которая набирает скорость каждой секунды”, – говорится к аннотации фильма.

Выход картины в украинский прокат запланирован на 16 июля 2020 года.

Теги: фильм, трейлер

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