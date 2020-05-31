Компания ВВС One показала трейлер сериала, который посвящен отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Об этом сообщает Deadline.

Мини-сериал получил название “Отравление в Солсбери”. Планируется, что он будет состоять из трех серий.

Премьера сериала запланирована на 14 июня. Последующие серии выйдут 15 и 16 числа. В работе приняли участие актер Рейф Сполл (“Мир Юрского периода” и “Жизнь Пи”), а также Анна-Мари Дафф.

Напомним, экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери, 4 марта 2018 года. Вскоре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за нападение отвечает Россия. Британское следствие подтвердило применение в Солсбери нервно-паралитического газа “Новичок”, который производят в России. Главными подозреваемыми по делу об отравлении являются офицеры военной разведки РФ Александр Петров и Руслан Боширов.