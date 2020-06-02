На стриминговых платформах вышла финальная серия четвертого сезона мультсериала для взрослых "Рик и Морти" под названием "Star Mort Rickturn of the Jerri".

Об этом сообщает издание Indie Wire.

Анимационная комедия, созданная Джастином Ройлендом и Майком МакМаханом, рассказывает историю четырех инопланетян, которые сбегают из своего взрывающегося родного мира, и теперь вынуждены жить среди землян.

Первые пять эпизодов четвертого сезона анимационной комедии Adult Swim выходили в 2019 году, вторую половину показали весной 2020 года.

Неизвестно, когда создатели шоу приступят к съемкам пятого сезона “Рика и Морти”. При этом шоу продлили на 70 эпизодов еще в 2018 году, так что по контракту Adult Swim покажет в будущем не менее 60 новых серий.