Опубликован тизер мультфильма по мотивам игры Resident Evil

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Как говорится в описании, это будет сериал ужасов с научно-фантастическим уклоном.

В видеоролике появляются главные герои картины – Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.

Мультфильм снят по мотивам серии игр Resident Evil японской компании Capcom, в которых геймеры противостоят ужасному вирусу.

Премьера Infinite Darkness запланирована на 2021.