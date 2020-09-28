Опубликован тизер мультфильма по мотивам игры Resident Evil

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.
Как говорится в описании, это будет сериал ужасов с научно-фантастическим уклоном.
В видеоролике появляются главные герои картины – Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.
Мультфильм снят по мотивам серии игр Resident Evil японской компании Capcom, в которых геймеры противостоят ужасному вирусу.
Премьера Infinite Darkness запланирована на 2021.
- Ранее сообщалось, что студия DreamWorks показала первый трейлер анимационного фильма “Семейка Крудс: Новая эра” (The Croods 2: A New Age), который является продолжением мультфильма 2013 года “Семейка Крудс”.