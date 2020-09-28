Covid-19 Украина

обновлено 28.09.2020 в 20:02

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Опубликован тизер мультфильма по мотивам игры Resident Evil

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness.

Понедельник, 28 сентября 2020, 20:18

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Как говорится в описании, это будет сериал ужасов с научно-фантастическим уклоном.

В видеоролике появляются главные герои картины – Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.

Мультфильм снят по мотивам серии игр Resident Evil японской компании Capcom, в которых геймеры противостоят ужасному вирусу.

Премьера Infinite Darkness запланирована на 2021.

  • Ранее сообщалось, что студия DreamWorks показала первый трейлер анимационного фильма “Семейка Крудс: Новая эра” (The Croods 2: A New Age), который является продолжением мультфильма 2013 года “Семейка Крудс”.
Теги: видео, відеоігри, тизер

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