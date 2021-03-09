В честь Международного женского дня фотограф Мисан Харриман опубликовал новое фото принца Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи.

Снимок появился в его Instagram-аккаунте.

На черно-белом фото Меган держит на руках Арчи, которому в мае исполнится 2 года. Пока Арчи прижимается к плечу своей мамы, босоногий принц Гарри стоит позади своей жены и обнимает ее.

“Замечательная новость по случаю празднования Международного женского дня! Поздравляю вас, друзья, и добро пожаловать в клуб отцов дочерей, Гарри”, – прокомментировал снимок Харриман.

Как сообщает издание People, Харриман, давний друг пары и известный фотограф, сделал “беременную” фотосессию для пары удаленно через iPad.

Первый снимок из этой серии был опубликован в День святого Валентина, когда супруги объявили, что они ожидают второго ребенка.