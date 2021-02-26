Видео появилось на YouTube-канале платформы.

В тизере показаны новые кадры с исполнительницей главной роли Элизабет Мосс, которая ходит по заброшенным американским улицам в поисках способа справиться с тоталитарным режимом Галаада.

Премьера новых серий назначена на 28 апреля.

Отметим, сериал “Рассказ служанки” дебютировал 26 апреля 2017 года.

Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, представляющей собой псевдо-религиозную теократию. Галаад находится на территории современных США и постоянно ведет войну с соседними странами. В будущем только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей для офицеров, чьи жены не способны на это.