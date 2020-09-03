Опубликован новый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде – «Не время умирать»

Видео опубликовано в YouTube.

Главные роли в фильме исполнили Дэниел Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек, Лашана Линч, Ана де Армас и Рэйф Файнс. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Премьера фильма должна была состояться в апреле, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

По сюжету фильма агент Бонд наслаждаться пенсией на Ямайке. К нему за помощью обратится старый друг и агент ЦРУ Феликс Лейтер. Бонд принимает решение временно вернуться на службу. Его задача – спасти похищенного ученого. Однако миссия окажется более сложной, чем ожидалось. Более того, Бонда накроют эмоции, связанные с его возлюбленной Мадлен Суонн, которая его предала.