Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

По сюжету второй части действие разворачивается в 1980-е годы. Диана Принс продолжает защищать мир от злодеев, и ей придется столкнуться с Максом Лордом и Гепардой. Неожиданно к жизни возвращается ее любимый в исполнении Криса Пайна.

В минутном ролике можно увидеть, как Диана Принс в исполнении Гадот танцует на фоне вашингтонского мемориала Линкольну со своим любимым Стивом Тревором, которого сыграл Крис Пайн.

Также в актерском составе – Педро Паскаль, Кристен Уиг и Робин Райт.

Напомним, что ранее Warner Bros. сообщила о том, что “Чудо-женщина 1984” выйдет сразу в кинотеатрах и на платформе HBO Max 25 декабря. В таком же формате выйдут и все запланированные релизы студии 2021 года.