Ролик опубликован на YouTube-канале вселенной “Звездных войн”.

В ролях в новой картине снялись Джанкарло Эспозито, Джину Карано, а также Педро Паскаля и Карла Уэзерс.

По сюжету мандалорцу Дину нужно найти дом малыша, где проживает его вид. Но для этого ему придется найти других мандалорцев, чтобы они его направили.

Премьера второго сезона сериала из вселенной “Звездных войн“ запланирована на 30 октября.