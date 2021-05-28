Відео опубліковано на YouTube-каналі Walt Disney Studios.
Фільм розповість про подорож дослідниці Лілі Хоутон до Амазонки, де вона має намір знайти легендарне дерево з магічними лікувальними властивостями. Разом з нею в дорогу вирушає брат Макгрегор і капітан круїзного пароплава Френк.
По дорозі вони повинні подолати безліч перешкод, серед яких – і місцева флора і фауна, і надприродні супротивники.
Сценаристами стрічки виступили Гленн Фікарра, Майкл Грін і Джон Рекуа, а режисером – Жауме Кольет-Серра.
Картина вийде одночасно в кінотеатрах і на стрімінговом сервісі Disney + 30 липня.
All aboard Disney’s #JungleCruise! pic.twitter.com/QSkZyE5YPE
— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) May 27, 2021
- Напередодні у мережі з’явився трейлер екшен-комедії “Пороховий коктейль” режисера Навота Папушадо.