В сети опубликовали первый тизер новой комедии об обмене телами "Звезды по обмену" с Олей Поляковой и Дзидзьо.

Об этом сообщило Госкино.

По сюжету, звезды шоу-бизнеса Оля Малякова и Фома Михайловский являются непримиримыми соперниками на сцене. Неожиданным образом, оказавшись в телах друг друга, они пытаются вернуть свои жизни, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. А еще – на личном опыте понять, что гендерные стереотипы – это просто мифы.

Режиссером-постановщиком фильма выступил Алексей Даруга, авторами сценария – Сергей Касторных и Артур Петров, генеральными продюсерами – Ольга Полякова, Егор Олесов, Михаил Ясинский, Наталья Юхно. Главные роли исполняют Оля Полякова и Дзидзьо (Михаил Хома).

Премьера комедии состоится в 2021 году: производители фильма планировали премьеру уже в этом декабре, однако эпидемиологическая ситуация заставила перенести релиз картины.

Лента создана компанией Kinorob (FILM.UA Group) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Кинотеатральный дистрибьютор фильма в Украине – компания “Киномания” вместе с FILM.UA Distribution.