Об этом сообщило Госкино.
По сюжету, звезды шоу-бизнеса Оля Малякова и Фома Михайловский являются непримиримыми соперниками на сцене. Неожиданным образом, оказавшись в телах друг друга, они пытаются вернуть свои жизни, но ради достижения цели каждому придется решить семейные и романтические проблемы своего оппонента. А еще – на личном опыте понять, что гендерные стереотипы – это просто мифы.
Режиссером-постановщиком фильма выступил Алексей Даруга, авторами сценария – Сергей Касторных и Артур Петров, генеральными продюсерами – Ольга Полякова, Егор Олесов, Михаил Ясинский, Наталья Юхно. Главные роли исполняют Оля Полякова и Дзидзьо (Михаил Хома).
Премьера комедии состоится в 2021 году: производители фильма планировали премьеру уже в этом декабре, однако эпидемиологическая ситуация заставила перенести релиз картины.
Лента создана компанией Kinorob (FILM.UA Group) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Кинотеатральный дистрибьютор фильма в Украине – компания “Киномания” вместе с FILM.UA Distribution.
- 1 марта на широкие экраны вышло продолжение украинского комедийного фильма “Свингеры” с Олей Поляковой и Дашей Астафьевой в главных ролях. В Сети опубликовали официальный трейлер картины.