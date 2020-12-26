Об этом пишет Hypebeast.
“Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon а Time“ – это четвертое и последнее аниме в серии популярных фильмов в жанре “меха“.
Изначально премьера долгожданного шоу в Японии должна была состояться 27 июня, но была отложена из-за эпидемии коронавируса.
В новом тизере представлены кадры с новыми и старыми персонажами, раскрывающие некоторые из их эмоций, выраженных на протяжении всего фильма. Также авторы показали сражение Евы против Евы.
Интересно, что новое видео сопровождается песней One Last Kiss в исполнении Хикару Утады.
“Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time“ выйдет в прокат 23 января 2021 года.
- В 2018 году на американском видеосервисе Netflix заявили, что новый аниме-сериал “Призрак в доспехах” выйдет на экраны в 2020 году.