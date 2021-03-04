В Сети появился официальный трейлер полнометражного анимационного фильма "Виктор Робот", который выйдет в украинский прокат 24 июня 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Картина является обладательницей приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля и лучшей анимационной лентой по версии Национальной премии кинокритиков “Киноколо” 2020 года.

События мультфильма происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником, – крошечным роботом Виктором, – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двух друзей.

Режиссером-постановщиком фильма выступил Анатолий Лавренишин. Героев ленты озвучили Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев и Мария Аглоткова.

В трейлере звучит композиция “Обсерватория” Антона Слепакова (“Вагоновожатые”) в сопровождении детского хора под руководством Алены Галай.