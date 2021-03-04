Об этом сообщила пресс-служба Госкино.
Картина является обладательницей приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля и лучшей анимационной лентой по версии Национальной премии кинокритиков “Киноколо” 2020 года.
События мультфильма происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником, – крошечным роботом Виктором, – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двух друзей.
Режиссером-постановщиком фильма выступил Анатолий Лавренишин. Героев ленты озвучили Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев и Мария Аглоткова.
В трейлере звучит композиция “Обсерватория” Антона Слепакова (“Вагоновожатые”) в сопровождении детского хора под руководством Алены Галай.
- Летом первый тизер полнометражного украинского мультфильма о приключениях робота по имени Виктор.