Об этом сообщается на сайте телеканала Nickelodeon, для которого и был создан мультсериал.

Шоу дебютирует уже этой весной.

В реализации проекта примут участие актеры озвучки Нэнси Картрайт, Шерил Чейз, Кри Саммер и Кэт Сьюзи.

Они снова озвучат своих персонажей: Томми, Чаки, Анжелику, Сьюзи, а также Фила и Лил.

В шоу также вернутся продюсеры из оригинального сериала – Эрик Каземиро, Кейт Бутилье и Рэйчел Липман.

Новый сериал содержит богатую и красочную компьютерную анимацию и рассказывает о том, как малыши исследуют мир со своей скромной и дико творческой точки зрения.

A diaper full of dreams is now a reality! 🍼 Rugrats is back and coming to @ParamountPlus pic.twitter.com/y2WEsMFPiW

— Nickelodeon Animation (@NickAnimation) February 24, 2021