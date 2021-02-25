Об этом сообщается на сайте телеканала Nickelodeon, для которого и был создан мультсериал.
Шоу дебютирует уже этой весной.
В реализации проекта примут участие актеры озвучки Нэнси Картрайт, Шерил Чейз, Кри Саммер и Кэт Сьюзи.
Они снова озвучат своих персонажей: Томми, Чаки, Анжелику, Сьюзи, а также Фила и Лил.
В шоу также вернутся продюсеры из оригинального сериала – Эрик Каземиро, Кейт Бутилье и Рэйчел Липман.
Новый сериал содержит богатую и красочную компьютерную анимацию и рассказывает о том, как малыши исследуют мир со своей скромной и дико творческой точки зрения.
A diaper full of dreams is now a reality! 🍼 Rugrats is back and coming to @ParamountPlus pic.twitter.com/y2WEsMFPiW
— Nickelodeon Animation (@NickAnimation) February 24, 2021
Сериал “Ох уж эти детки” впервые показали на Nickelodeon в 1991 году. Его герои — малыши в начальной школе, которые сталкиваются с детскими и взрослыми проблемами и приключениями.
- Напомним, впервые о перезапуске мультсериала Rugrats (“Ох уж эти детки”) стало известно в 2018 году.