Об этом пишет NME.
Анонсированный в сентябре фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV + в феврале следующего года.
Предстоящий документальный фильм был снят режиссером Р. Дж. Катлером и выпущен в сотрудничестве с лейблом Айлиш – Interscope Records.
Отметим, что фильм расскажет о закулисном процессе создания дебютного студийного альбома Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. А название ленты отсылает к тексту песни “Ilomilo”.
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- Ранее сообщалось, что американскую исполнительницу Билли Айлиш внесли в некий “черный список” из-за ее негативного отношения к президенту США Дональду Трампу.