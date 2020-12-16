Об этом пишет NME.

Анонсированный в сентябре фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Apple TV + в феврале следующего года.

Предстоящий документальный фильм был снят режиссером Р. Дж. Катлером и выпущен в сотрудничестве с лейблом Айлиш – Interscope Records.

Отметим, что фильм расскажет о закулисном процессе создания дебютного студийного альбома Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. А название ленты отсылает к тексту песни “Ilomilo”.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

  • Ранее сообщалось, что американскую исполнительницу Билли Айлиш внесли в некий “черный список” из-за ее негативного отношения к президенту США Дональду Трампу.