Covid-19 Украина

обновлено 10.09.2020 в 14:02

Всего:

145612(+2582)

Болеют:

76712(+2582)

Выздоровели:

65877(+1174)

Умерло:

3023(+44)

15:51 Группа Gorillaz и Роберт Смит в своей новой песне упомянули Беларусь
15:19 «Марсианский» рассвет: видео с окутанного дымом пожаров Сан-Франциско
15:10 В порту Бейрута снова вспыхнул пожар
14:39 Директорам школ грозят штрафы и лишение свободы за нарушение карантина
14:34 Опубликован первый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе
14:23 ЗАЗ заявил о старте производства автомобилей Groupe Renault
14:06 Как украинцы относятся к учебному процессу в условиях карантина — соцопрос
13:51 Германия с октября отменит общее предостережение для поездок за пределы ЕС
13:35 Украина теряет болота и степи: WWF дала рекомендации
12:50 Мировые популяции диких животных за 40 лет сократились на 68 %
12:28 За отравлением Навального могут стоять топ-чиновники России, – Помпео
12:04 В Киеве за сутки – 298 случаев COVID-19, четверо больных умерли
Эксклюзив
11:36 В Киеве под МВД сотни активистов требуют немедленного расследования нападения на Балуха – фото
09:58 Билли Айлиш создала собственный дизайн укулеле: видео
07:55 Алек Болдуин стал отцом в шестой раз: фото
07:27 США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских» санкций против РФ
00:44 Богдан заявил, что ему сожгли не только Tesla, но и авто водителя. Он винит Офис Зеленского
00:11 «Рух опору капітуляції» едет к Зеленскому в Конча-Заспу из-за совместного с «ДНР» инспектирования позиций ВСУ

09 сентября

23:32 Богдан о кадровых назначениях Зеленского: выбирал министров, как актеров
23:21 Совместное с «ДНР» инспектирование Шумов на Донбассе: в «ЕС» требуют внеочередной сессии Рады
23:04 «Я прошел 90-е и фильтрую базар!», — Пальчевский эмоционально отверг фразу о воссоединении с РФ
22:46 У Зеленского рассказали, как Украина будет инспектировать Шумы с «ДНР»: «Присутствие боевиков ограничено»
22:24 Богдан о реакции Зеленского на коррупцию среди «своих»: «Он переводит плохие истории в шутку»
22:05 Богдан об отдыхе Зеленского в Омане: «Он устал, он захотел на море»
21:22 Зеленский при увольнении сравнил Богдана с «нелюбимой женщиной»
21:17 Богдан заявил, что операцию по вагнеровцам сорвал человек из окружения Зеленского
20:49 Туск предложил номинировать Тихановскую и ее мужа Сергея на Нобелевскую премию мира
20:42 Арахамию хотели заменить Тищенко, потому у него самое большое влияние на Зеленского — Богдан
20:01 В Украине проверят, перешли ли русскоязычные школы на украинский

Опубликован первый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе

Появился первый трейлер первой части фантастического фильма "Дюна" от режиссера Дени Вильнева.

Четверг, 10 сентября 2020, 14:34

Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

Это первая из запланированных двух частей киноадаптации одноименного романа Фрэнка Герберта.

Фильм расскажет о мифическом путешествии главного героя Пола Атрида (Тимоти Шаламе). Он отправится на опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и народа. Вражеские силы вступают в конфликт из-за вещества, которое способно раскрыть наибольший потенциал человечества. Выживут только те, кому удастся победить собственные страхи.

В главных ролях – Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг.

Над фильмом работают США, Великобритания, Канада и Венгрия.

Премьера в Украине запланирована 17 декабря 2020 года.

“Дюна” — один из самых известных научно-фантастических романов XX века, написанный американским писателем Фрэнком Гербертом в 1963-1965 годах. Работа Вильнева — третья экранизация “Дюны”. Ранее по мотивам романа были сняты мини сериал “Дюна Фрэнка Герберта” (2000 г.) и фильм “Дюна” (1984) Дэвида Линча.

События в “Дюне” разворачиваются в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) берет под свое управление пустынную планету Арракис, единственный источник редчайшего и крайне ценного вещества. Это вещество, действуя подобно наркотикам, продлевает жизнь человека и существенно улучшает умственные способности. Обладание этим веществом гарантирует господство во вселенной. По сюжету сын герцога, юный и талантливый Пол должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье власть на ней.

  • Ранее сообщалось, что фантастический роман “Дюна. Дом Атрейдесов”, который является приквелом к оригинальной серии книг Фрэнка Герберта, будет выпущен в виде комикса.
Теги: видео, Дюна, трейлер, фильм

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться