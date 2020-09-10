Опубликован первый трейлер фильма «Дюна» с Тимоти Шаламе

Видео опубликовано на YouTube-канале Warner Bros. Pictures Ukraine.

Это первая из запланированных двух частей киноадаптации одноименного романа Фрэнка Герберта.

Фильм расскажет о мифическом путешествии главного героя Пола Атрида (Тимоти Шаламе). Он отправится на опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и народа. Вражеские силы вступают в конфликт из-за вещества, которое способно раскрыть наибольший потенциал человечества. Выживут только те, кому удастся победить собственные страхи.

В главных ролях – Тимоти Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг.

Над фильмом работают США, Великобритания, Канада и Венгрия.

Премьера в Украине запланирована 17 декабря 2020 года.

“Дюна” — один из самых известных научно-фантастических романов XX века, написанный американским писателем Фрэнком Гербертом в 1963-1965 годах. Работа Вильнева — третья экранизация “Дюны”. Ранее по мотивам романа были сняты мини сериал “Дюна Фрэнка Герберта” (2000 г.) и фильм “Дюна” (1984) Дэвида Линча.

События в “Дюне” разворачиваются в далеком будущем. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) берет под свое управление пустынную планету Арракис, единственный источник редчайшего и крайне ценного вещества. Это вещество, действуя подобно наркотикам, продлевает жизнь человека и существенно улучшает умственные способности. Обладание этим веществом гарантирует господство во вселенной. По сюжету сын герцога, юный и талантливый Пол должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье власть на ней.