Об этом пишет Deadline.
На постере изображен открытый рот с заостренными зубами и языком, на котором красуются надписи “AHS10” и “FX”.
Сюжет десятого сезона сериала пока не раскрывается, постер на него тоже никак не намекает.
“Американская история ужасов” должна была вернуться к съемкам своего десятого сезона в октябре. В последнем сезоне сериала должны появиться звезда “Один дома” Маколей Калкин, а также Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.
Отметим, что “Американская история ужасов” – это телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией.
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- В начале мая стало известно, что Маколей Калкин в новом сезоне “Американской истории ужасов” сыграет в “сумасшедшей эротической сцене” с 71-летней Кэти Бейтс.
- 12 мая Райан Мерфи анонсировал появление спин-оффа сериала-антологии.