Об этом пишет Deadline.

На постере изображен открытый рот с заостренными зубами и языком, на котором красуются надписи “AHS10” и “FX”.

Сюжет десятого сезона сериала пока не раскрывается, постер на него тоже никак не намекает.

“Американская история ужасов” должна была вернуться к съемкам своего десятого сезона в октябре. В последнем сезоне сериала должны появиться звезда “Один дома” Маколей Калкин, а также Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бейтс, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Отметим, что “Американская история ужасов” – это телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мёрфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией.