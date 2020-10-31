Ролик опубликован на YouYube-канале сервиса.

Сериал “Корона” — это исторический драматический телесериал, посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Создателем и сценаристом телешоу выступает Питер Морган, а производством занимаются компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television.

Четвертый сезон покажет события периода 1980-х годов. В нем появятся несколько новых персонажей, в том числе Маргарет Тэтчер (Джиллиан Андерсон) и принцесса Диана (Эмма Коррин).

В трейлере Тэтчер общается с королевой Елизаветой II (Оливия Колман). Также анонс показывает зарождение отношений принца Чарльза и принцессы Дианы.

Четвертый сезон ”Короны” выйдет на Netflix 15 ноября.