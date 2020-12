Видео опубликовано на сайте GMA.

В ролике можно увидеть исполнительницу роли Леи Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016. Она общается с коллегами в перерывах между съемками и входит в роль перед камерой.

Кроме того, в ролике Харрисон Форд путает свои слова, а Марк Хэмилл практикуется во владении лазерным мечом.

EXCLUSIVE: I’m excited to share rare & never-seen footage, outtakes & bloopers from #StarWars “The Empire Strikes Back”! Amazing moments with Harrison & Carrie, plus @HamillHimself‘s “Tauntaun Dance”. A gift to you from my favorite Lucasfilm elves. #ESB40 https://t.co/3Rfe1qyr2i

— Clayton Sandell (@Clayton_Sandell) December 15, 2020