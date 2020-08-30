Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Главную роль играет Аня Тейлор-Джой ( “Эмма”). Также в сериале снялись Гарри Меллинг, Хлоя Пирри, Аннабет Келли, Мариэль Хеллер и Янина Элькин.

Режиссером выступил Скотт Фрэнк, он же написал сценарий в соавторстве с Алланом Скоттом.

Действие ленты, основанной на романе Уолтера Тевис “Ход королевы”, разворачивается в 1950-х годах. В центре сюжета оказывается умная девушка по имени Бет Хармон, которая росла в приюте. Еще в детстве героиня проявила себя в качестве талантливая шахматистка, а впоследствии она стала оттачивать навыки и побеждать на различных турнирах. После множества успешных партий Бет стала чаще светиться на гламурных тусовках, но она так и осталась изгоем.

При этом ей приходилось бороться с личными демонами и стереотипами этого шахматного мира, где доминируют мужчины.