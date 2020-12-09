Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

В мультсериале расскажут о событиях, происходящих на планете Кибертрон, которая является родиной трансформеров. Вторая часть истории расскажет о том, что произошло после битвы на Кибертроне между Автоботами и Десептиконами.

“Когда Оллспарк (Большая Искра) исчез, а Арк (Ковчег) остался в глубоком космосе, Оптимус Прайм и уцелевшие Автоботы ведут отчаянную борьбу против независимой группы трансформеров под названием наемники, а также против гнева отчаявшегося Мегатрона”, – говорится в описании ролика.

Первая часть “Осада” вышла летом этого года. Новые эпизоды мультсериала выйдут на Netflix 30 декабря.