Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

В трейлере главная героиня шоу Джун (Элизабет Мосс) стремится отомстить и пытается разрушить изнутри тоталитарный режим Гилеада.

“Я обещала себе, что они будут страдать так, как страдали мы”, — говорит бывшая служанка.

Первый эпизод продолжения сериала онлайн-кинотеатр покажет уже 28 апреля.

Напомним, сериал “Рассказ служанки” основан на одноименном романе канадской писательницы и феминистки Маргарет Этвуд.

Сериал дебютировал 26 апреля 2017 года.

Действие происходит в будущем в вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад, представляющей собой псевдо-религиозную теократию. Галаад находится на территории современных США и постоянно ведет войну с соседними странами. В будущем только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей для офицеров, чьи жены не способны на это.