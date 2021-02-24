Ролик опубликован на YouTube-канале Госкино.

Картина, которая является полнометражным режиссерским дебютом известной драматургини и сценариста, выйдет в широкий кинотеатральный прокат 1 апреля этого года.

Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

“Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, предательстве и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных”, – отметили в Госкино.

Сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над фильмом “Киборги”.

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов и Дмитрий Минзянов. Производство осуществила кинокомпания Kristi Films при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.