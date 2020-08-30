Видео опубликовано на YouTube-канале The CW.

Речь идет о последних сериях 15 сезона, которые рассказывают о борцах с нечистью братьев Винчестер.

Как стало известно ранее, снять последние эпизоды не позволяла пандемия коронавируса.

Премьера 14 серии состоится 8 октября, а финального 20 эпизода сериала-19 ноября. Выходить новые серии будут по четвергам.

Кроме того, перед выпуском заключительного эпизода канал покажет часовую ретроспективу “Сверхъестественное: долгий путь домой” (Supernatural: The Long Way Home).