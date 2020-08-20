Трейлер опубликован в YouTube.
Автор и режиссер София Коппола, а в главных ролях также Рашида Джонс и Марлон Уэйанс.
По сюжету, писательница Лора (Рашида Джонс) подозревает своего мужа (Марлон Уэйанс) в постоянных изменах. Чтобы выяснить, как все на самом деле, она решает восстановить отношения со своим отцом Феликсом (Билл Мюррей), холостяком и ловеласом. Вместе они отправляются в загул по Манхэттену, переосмысливая свои взгляды на отношения и жизнь в целом.
Премьера фильма состоится на стриминговом сервисе Apple TV+ в октябре.
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