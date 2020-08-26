В Сети опубликовали первый трейлер ЛГБТ-драмы "Аммонит", главные роли в которой сыграли Сирша Ронан и Кейт Уинслет.

Видео опубликовано на YouTube.

Режиссером фильма выступил Френсис Ли. В ленте также снялись Фиона Шоу, Джемма Джонс и Джеймс Макардл.

Действие картины происходит в Англии в 1840-е годы. По сюжету, молодая девушка-палеонтолог нанимается сиделкой к богатой жительнице Лондона. Со временем их отношения начинают развиваться, приобретая неожиданный характер.

По данным The Guardian, изначально премьерный показ “Аммонита” должен был состояться на Каннском кинофестивале, который отменили из-за эпидемии коронавируса. В итоге дебют фильма пройдет в следующем месяце в рамках кинофестиваля в Торонто.

Ожидается, что фильм станет одним из главных претендентов на “Оскар” по итогам 2020 года.