Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Проморолик появился на YouTube-канале HBO Max.
В трейлере можно увидеть сцены с Дарксайдом в исполнении Рея Портера и Чудо-женщиной, роль которой сыграла Галь Гадот.
В финале ролика появляются Бэтмен и Джокер, роли которых исполнили Бен Аффлек и Джаред Лето.
В режиссерской версии “Лиги справедливости” будет всего четыре минуты новых кадров. Для них на досъемки вызывали исполнителей главных ролей.
В новом фильме можно будет увидеть Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), а также Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).
- Ранее режиссер Зак Снайдер показал свою черно-белую версию трейлера фильма “Лига справедливости” по комиксам DC.
- Ранее сообщалось, что в Сети опубликован полноценный трейлер режиссерской версии фильма “Лига справедливости”, снятого Заком Снайдером.