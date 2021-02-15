Covid-19 Украина

обновлено 15.02.2021 в 01:02

Всего:

1271143 (+3094)

Болеют:

132512 (+3094)

Выздоровели:

1114301 (+2002)

Умерло:

24330 (+45)

15 февраля

00:34 Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

14 февраля

23:59 Люблю: как украинские политики поздравили любимых в День святого Валентина
23:11 ГБР открыло дело из-за гибели трех военнослужащих на Донбассе
22:37 Посла Украины, который умер в Китае, терроризировали увольнением, – Богдан
22:03 У принца Гарри и Меган Маркл появится второй ребенок
21:29 Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев
20:28 В Британии 15 млн человек уже привиты от коронавируса
19:26 В Кременчуге объявили двухдневный траур в связи с гибелью двух военных на Донбассе
18:55 В Карпатах с помощью авиации ищут заблудившегося туриста
17:55 Байден намерен усложнить продажу оружия
17:27 Папа Римский поздравил пары с Днем святого Валентина
16:59 Япония одобрила первую вакцину против COVID-19 – от Pfizer
16:02 Заместитель пресс-секретаря Байдена ушел в отставку из-за угроз журналистке
15:45 Треть Новой Зеландии уходит на карантин после обнаружения трех случаев COVID-19
15:11 Сегодня в Японии произошло повторное землетрясение – магнитудой 4,3
14:39 Как локдаун повлиял на сдерживание эпидемии гриппа в Новой Зеландии?
13:53 ЕС упростил процедуру одобрения вакцин против новых штаммов COVID-19
12:52 Звезды, которым в этом году исполняется 50 лет
11:54 Ермак рассказал, почему у Зеленского упал рейтинг
10:56 В Одесской области зафиксировали вспышку гепатита А
09:59 Бьюти-блогер Джеймс Чарльз решил прочувствовать, каково это быть беременным
09:37 14 февраля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
09:24 В Украине за сутки 3094 новых случаев COVID-19
07:58 Землетрясение в Японии: пострадали уже более 120 человек
07:32 Осадки прекратятся, но усилятся морозы: какой будет погода 14 февраля
02:14 На Amazon выйдет сериал-римейк фильма «Мистер и миссис Смит»
01:11 Вашингтон будет добиваться экстрадиции Ассанжа в США: подана апелляция
00:26 Илон Маск пригласил Путина «пообщаться» в Clubhouse

13 февраля

23:40 Названы области Украины, жители которых больше всего интересуются Днем святого Валентина
22:39 Сенат США присудил высокую награду полицейскому, который в одиночку сдерживал толпу в Капитолии

Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Опубликован трейлер режиссерской версии супергеройского фильма Зака Снайдера "Лига справедливости".

Понедельник, 15 февраля 2021, 00:34

Проморолик появился на YouTube-канале HBO Max.

В трейлере можно увидеть сцены с Дарксайдом в исполнении Рея Портера и Чудо-женщиной, роль которой сыграла Галь Гадот.

В финале ролика появляются Бэтмен и Джокер, роли которых исполнили Бен Аффлек и Джаред Лето.

В режиссерской версии “Лиги справедливости” будет всего четыре минуты новых кадров. Для них на досъемки вызывали исполнителей главных ролей.

В новом фильме можно будет увидеть Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), а также Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).

Теги: видео, трейлер, фильм

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook