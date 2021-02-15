Опубликован трейлер режиссерской версии «Лиги справедливости»

Проморолик появился на YouTube-канале HBO Max.

В трейлере можно увидеть сцены с Дарксайдом в исполнении Рея Портера и Чудо-женщиной, роль которой сыграла Галь Гадот.

В финале ролика появляются Бэтмен и Джокер, роли которых исполнили Бен Аффлек и Джаред Лето.

В режиссерской версии “Лиги справедливости” будет всего четыре минуты новых кадров. Для них на досъемки вызывали исполнителей главных ролей.