Об этом сообщает Dazed.

В январе этого года было объявлено, что CBS работает над новым сериалом, в котором основное внимание будет уделено агенту ФБР Кларис Старлинг. Шоу обещало глубокое погружение в карьеру Старлинг, когда она вернется к преследованию серийных убийц в 1993 году, через год после ее встречи с психиатром и серийным убийцей Ганнибалом Лектером.

В трейлере показаны сцены преступлений в сельской местности и ужасающие воспоминания о том, как человеческая плоть сшивается воедино в оригинальном фильме, с закадровым комментарием: “Что вы делаете со всей своей яростью?”.

Главную роль в сериале сыграла Ребекка Бридс, известная по “Милым обманщицам” и “Отважным”. Продюсерами шоу выступили Алекс Курцман и писательница Дженни Люмет.