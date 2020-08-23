Во время конференции DC Fandome был представлен дебютный тизер-трейлер фильма "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза.

Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros.

Кроме того, в ходе конференции Ривз раскрыл некоторые детали ленты. По его словам, картина снята уже на 20-30%.

Режиссер рассказал, что Бэтмен, он же Брюс Уэйн, геройствует уже два года. По сюжету картины он займется расследованием ряда убийств, которые совершает загадочный преступник.

Помимо Паттинсона, в новой трилогии снимаются Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард, Джейми Лоусон, Энди Серкис и Колин Фаррел.

Выход фильма в кинотеатрах запланирован на осень 2021 года.