Студия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма Пола Гринграсса "Новости со всего мира" с Томом Хэнксом в главной роли.

Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures.

В основу сценария легла книга Полетт Джилес 2016 о ветеране войны между Севером и Югом, который потерял жену и путешествует по стране, читая новости из газет жителям разных городов.

По сюжету, в Техасе ветеран знакомится с девочкой, которую решается сопровождать в опасном путешествии к месту, которое должно стать для них новым домом.

Премьера картины запланирована на 25 декабря 2020 года.