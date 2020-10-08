Видео опубликовано на YouTube-канале Universal Pictures.
В основу сценария легла книга Полетт Джилес 2016 о ветеране войны между Севером и Югом, который потерял жену и путешествует по стране, читая новости из газет жителям разных городов.
По сюжету, в Техасе ветеран знакомится с девочкой, которую решается сопровождать в опасном путешествии к месту, которое должно стать для них новым домом.
Премьера картины запланирована на 25 декабря 2020 года.
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