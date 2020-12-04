Об этом певица сообщила в Instagram.
“Мы решили, что это хорошая идея — выпустить Chromatica Oreo. Розовое печенье с зеленой начинкой”, — рассказала певица.
Также Oreo показал, как будет выглядеть упаковки печенья. Она будет яркого розового цвета со стилизованной надписью — именем певицы.
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Гага показала, что в пачке покупателей ждут розовые вкусности с зеленым кремом. На что похож вкус печенья и когда его можно будет приобрести пока неизвестно.
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- Напомним, Леди Гага выпустила долгожданный шестой студийный альбом Chromatica в мае.