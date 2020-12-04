Бренд Oreo вместе с певицей Леди Гагой сделали розовое печенье с зеленым кремом, вдохновленное альбомом Chromatica.

Об этом певица сообщила в Instagram.

“Мы решили, что это хорошая идея — выпустить Chromatica Oreo. Розовое печенье с зеленой начинкой”, — рассказала певица.

Также Oreo показал, как будет выглядеть упаковки печенья. Она будет яркого розового цвета со стилизованной надписью — именем певицы.

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Гага показала, что в пачке покупателей ждут розовые вкусности с зеленым кремом. На что похож вкус печенья и когда его можно будет приобрести пока неизвестно.

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