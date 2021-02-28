Covid-19 Украина

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Организаторы «Золотого глобуса» ищут чернокожих людей в команду

Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручающая премию "Золотой глобус", пообещала значительно изменить состав участников организации, увеличив число чернокожих.

Воскресенье, 28 февраля 2021, 22:29

Об этом сообщает Associated Press.

HFPA заявила, что разрабатывает “план действий” по приему чернокожих членов.

“Мы полностью привержены идее, предполагающей, что членство в ассоциации отражало интересы сообществ по всему миру, которые любят кино, телевидение и артистов, вдохновляющих и наставляющих их. Мы осознаем, что нам нужно дополнительно привлечь чернокожих участников, а также членов из других слоев общества, представительство которых недостаточно, и мы немедленно приступим к реализации плана действий для достижения этих целей как можно скорее”, – говорится в заявлении ассоциации.

В настоящее время ассоциация состоит из 87 журналистов и ни один из них не является чернокожим.

Отмечается, что сейчас большинство членов HFPA составляют женщины, а более 35 процентов его членов-выходцы из неевропейских стран.

Пандемия коронавируса изменила формат проведения кинопремии. По данным агентства Reuters, церемония награждения в этом году будет проходить одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Традиционную церемонию в отеле “Беверли-Хилтон” отменили. Виртуальную церемонию будет вести актриса Тина Фей из Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее коллега Эми Полер – с “Беверли-Хилтон”.

  • Американская актриса Джейн Фонда будет удостоена награды Сесиля Б. де Милля “за выдающийся вклад” в кинематограф на церемонии вручения премии “Золотой глобус” в феврале.
Теги: Золотий глобус, премия, шоу

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