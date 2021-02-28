Организаторы «Золотого глобуса» ищут чернокожих людей в команду

Об этом сообщает Associated Press.

HFPA заявила, что разрабатывает “план действий” по приему чернокожих членов.

“Мы полностью привержены идее, предполагающей, что членство в ассоциации отражало интересы сообществ по всему миру, которые любят кино, телевидение и артистов, вдохновляющих и наставляющих их. Мы осознаем, что нам нужно дополнительно привлечь чернокожих участников, а также членов из других слоев общества, представительство которых недостаточно, и мы немедленно приступим к реализации плана действий для достижения этих целей как можно скорее”, – говорится в заявлении ассоциации.

В настоящее время ассоциация состоит из 87 журналистов и ни один из них не является чернокожим.

Отмечается, что сейчас большинство членов HFPA составляют женщины, а более 35 процентов его членов-выходцы из неевропейских стран.