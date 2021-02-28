Организаторы «Золотого глобуса» ищут чернокожих людей в команду

Об этом сообщает Associated Press.
HFPA заявила, что разрабатывает “план действий” по приему чернокожих членов.
“Мы полностью привержены идее, предполагающей, что членство в ассоциации отражало интересы сообществ по всему миру, которые любят кино, телевидение и артистов, вдохновляющих и наставляющих их. Мы осознаем, что нам нужно дополнительно привлечь чернокожих участников, а также членов из других слоев общества, представительство которых недостаточно, и мы немедленно приступим к реализации плана действий для достижения этих целей как можно скорее”, – говорится в заявлении ассоциации.
В настоящее время ассоциация состоит из 87 журналистов и ни один из них не является чернокожим.
Отмечается, что сейчас большинство членов HFPA составляют женщины, а более 35 процентов его членов-выходцы из неевропейских стран.
Пандемия коронавируса изменила формат проведения кинопремии. По данным агентства Reuters, церемония награждения в этом году будет проходить одновременно в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Традиционную церемонию в отеле “Беверли-Хилтон” отменили. Виртуальную церемонию будет вести актриса Тина Фей из Rainbow Room в Нью-Йорке, а ее коллега Эми Полер – с “Беверли-Хилтон”.
- Американская актриса Джейн Фонда будет удостоена награды Сесиля Б. де Милля “за выдающийся вклад” в кинематограф на церемонии вручения премии “Золотой глобус” в феврале.