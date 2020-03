Об этом сообщается на сайте конкурса.

“Поскольку мир остается дома, мы представляем новую серию на наших YouTube и социальных каналах, чтобы донести до вас музыку, — домашние концерты “Евровидения”. В последнее время многим артистам пришлось отменить туры из-за ограничений массовых мероприятий и поездок, связанных с COVID-19, что означает, что новый форум для обмена любимой музыкой нужен сейчас как никогда. Артисты “Евровидения” присоединяются к тенденции артистов, размещают живую музыку в социальных сетях, и записывающих любимые песни “Евровидения” для поклонников и своих гостиных”, — говорится в сообщении.

Так артисты, принимавшие участие в конкурсах прошлых лет, а также те, кто должен был представить свои страны на “Евровидении-2020”, дадут ряд онлайн-концертов в ближайшие недели. Каждый из приглашенных артистов исполнит свою собственную песню и кавер-версию другого хита “Евровидения”.

Первый такой онлайн-концерт будет опубликован 3 апреля, в нем примет участие музыкант из Ирландии Райан О’Шонесси. Он исполнен свою песню “Together”, которая была представлена им на “Евровидении-2018”. Песня, на которую О’Шонесси запишет кавер, во время онлайн-голосования выберут зрители конкурса.

Посмотреть онлайн-концерт будет можно на YouTube-канале конкурса, а также в социальных сетях Instagram, Facebook, и Twitter .

