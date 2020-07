Орландо Блум сделал татуировку в честь своего погибшего пса

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Блум искал своего любимца, который внезапно пропал, целую неделю. В итоге найденный ошейник привел его к мертвому питомцу.

“Майти теперь в другом мире. После семи дней поиска от рассвета до заката мы нашли его ошейник. За эту неделю я плакал больше, чем когда либо мог себе представить”, – отметил актер.

Он опубликовал фотографию с новой татуировки с именем питомца, а также видео, на котором запечатлен процесс нанесения тату.

Кроме того, для Майти изготовили небольшое надгробие с надписью Wish you were here (“Тебя не хватает рядом”).