Орландо Блум сделал татуировку в честь своего погибшего пса

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Блум искал своего любимца, который внезапно пропал, целую неделю. В итоге найденный ошейник привел его к мертвому питомцу.
“Майти теперь в другом мире. После семи дней поиска от рассвета до заката мы нашли его ошейник. За эту неделю я плакал больше, чем когда либо мог себе представить”, – отметил актер.
Он опубликовал фотографию с новой татуировки с именем питомца, а также видео, на котором запечатлен процесс нанесения тату.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, для Майти изготовили небольшое надгробие с надписью Wish you were here (“Тебя не хватает рядом”).
- В марте стало известно, что американская певица Кэти Перри ждет ребенка от своего жениха – британского актера Орландо Блума.