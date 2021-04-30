Лауреатка премії “Оскар” за роль у фільмі “Мінарі” Юн Ю Чжон зізналася, що під час церемонії вручення статуетки розмовляла із Бредом Піттом. Проте вона не розуміє інтересу преси до цього спілкування.

Про це 73-річна акторка розповіла в інтерв’ю NBC News.

Пітт вручав Чжон статуетку й вперше зустрівся з нею особисто. На церемонії актори довго спілкувалися й позували для фото. Після події журналісти атакували акторку питаннями про Пітта. Чжон питали, як пахне Бред та чи з’являться вони разом у якійсь стрічці.

Коли інтерв’юер почав ставити Чжон питання про Пітта, вона знизала плечима й закотила очі, натякаючи на те, що їй вже набридло говорити на цю тему.

“Я попросила його надати більше грошей на фільм”, – сказала вона.

До речі, саме Пітт є власником продюсерської компанії Plan B Entertainment, яка фінансувала фільм “Мінарі”.

Також акторка додала, що запросила колегу в Корею, а він пообіцяв приїхати. Проте Чжон сумнівається, що Пітт виконає обіцянку.

“Я не дуже вірю словам американців. Їхній словниковий запас такий вигадливий. Він сказав, що мій виступ був дуже респектабельним і багато іншого, але я стара. Я не спокушаюся на ці слова”, – сказала акторка.

Володарка “Оскара” додала люди в Кореї думають, що вона захоплюється Голлівудом, тому погоджується на проєкти.

“Ні, я не захоплююся Голлівудом. Причина, по якій я продовжую приїжджати, полягає в тому, що якщо я приїду в Штати й буду працювати, можливо, я зможу побачити свого сина ще раз. Це від щирого серця”, – додала вона.