#Букви публікують повний список номінантів на “Оскар 2021”.
Цьогорічна церемонія вручення премії знову пройде без ведучого. Представляти категорії номінацій будуть різні зірки шоу-бізнесу.
Серед них: Анжела Бассетт, Холлі Беррі, Пон Джун Хо, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Лаура Дерн, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Марлі Метлін, Рита Морено, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Різ Уізерспун, Рене Зеллвегер і Зенден.
Церемонію вручення “Оскару” транслюватимуть в прямому ефірі на каналі ABC в неділю о 20:00 (06:00 за київським часом).
Повний список номінантів на премію:
Найкращий фільм
- “Батько” (The Father”),
- “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah),
- “Манк” (Mank),
- “Мінар” (Minari),
- “Земля кочівників” (Nomadland),
- “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),
- “Звук металу” (Sound of Metal),
- “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).
Найкращий актор
- Різ Ахмед, “Звук металу” (Sound of Metal),
- Чедвік Боузман, “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),
- Ентоні Гопкінс, “Батько” (The Father”),
- Гері Олдмен, “Манк” (Mank),
- Стівен Юн, “Мінар” (Minari).
Найкраща акторка
- Віола Девіс, “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),
- Андра Дей, “Сполучені Штати проти Біллі Голідей” (The United States Vs. Billie Holiday),
- Кері Маллінган, “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),
- Ванесса Кірбі, “Фрагменти жінки” (Pieces of a Woman),
- Френсіс МакДорманд, “Земля кочівників” (Nomadland).
Найкращий актор другого плану
- Саша Барон Коен, “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7),
- Даніель Калуя, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah),
- Леслі Одом-молодший, “Одна ніч в Маямі” (One Night in Miami),
- Пол Рачі, “Звук металу” (Sound of Metal),
- Лейкіт Стенфілд, “Юда і Чорний Месія” (Judas and the Black Messiah).
Найкраща акторка другого плану
- Марія Бакалова, “Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm),
- Гленн Клоуз, “Сільська елегія” (Hillbilly Elegy),
- Олівія Колман, “Батько” (The Father”),
- Аманда Сайфред, “Манк” (Mank),
- Юн Ю Чжун, “Мінар” (Minari).
Найкращий режисер
- Томас Вінтерберг, “Ще по одній” (Another Round),
- Девід Фінчер, “Манк” (Mank)
- Лі Ісаак Чун, “Мінар” (Minari),
- Хлої Чжао, “Земля кочівників” (Nomadland),
- Еміральд Феннел, “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman).
Найкращий адаптований сценарій
- “Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm),
- “Батько” (The Father”),
- “Земля кочівників” (Nomadland),
- “Одна ніч в Маямі” (One Night in Miami),
- “Білий тигр” (The White Tiger).
Найкращий оригінальний сценарій
- “Юда і Чорний месія” (Judas and the Black Messiah),
- “Мінарі” (Minari),
- “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),
- “Звук металу” (Sound of Metal),
- “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).
Найкращий костюм
- “Емма” (Emma),
- “Манк” (Mank),
- “Мулан” (Mulan),
- “Піноккіо” (Pinocchio),
- “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom).
Найкраща музика до фільму
- “П’ятеро однієї крові” (Da 5 Bloods),
- “Манк” (Mank),
- “Мінарі” (Minari),
- “Новини з усього світу” (News of the World),
- “Душа” (Soul).
Найкращий повнометражний документальний фільм
- “Колектив” (Collective),
- “Кріп-кемп” (Crip Camp),
- “Агент кротів” (The Mole Agent),
- “Мій учитель-восьминіг” (My Octopus Teacher),
- “Час” (Time).
Найкращий короткометражний документальний фільм
- “Коллетт” (Colette),
- “Концерт – це розмова” (A Concerto Is a Conversation),
- “Не розділяти” (Do Not Split),
- “Голодна палата” (Hunger Ward),
- “Пісня про кохання для Латаші” (A Love Song for Latasha).
Найкращий анімаційний фільм
- “Уперед” (Onward),
- “Душа” (Soul),
- “Над Місяцем” (Over the Moon),
- “Вовча варта” (Wolfwalkers),
- “Баранчик Шон: Фермагеддон” (Shaun the Sheep Movie: Farmageddon).
Найкращий міжнародний фільм
- “Ще по одній” (Another Round), Данія,
- “Краща пора” (Better Days), Гонконг,
- “Колектив” (Collective), Румунія,
- “Людина, яка продала свою шкіру” (The Man Who Sold His Skin), Туніс,
- “Куди ти йдеш, Аїдо?” (Quo Vadis, Aida?), Боснія і Герцоговина.
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
- “Нора” (Burrow),
- “Геній місця” (Genius Loci),
- “Якщо щось трапиться, я люблю тебе” (If Anything Happens I Love You),
- “Опера” (Opera),
- “Так-люди” (Yes-People).
Найкраща операторська робота
- “Юда і Чорний месія” (Judas and the Black Messiah),
- “Манк” (Mank),
- “Новини з усього світу” (News of the World),
- “Земля кочівників” (Nomadland),
- “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).
Найкращий монтаж
- “Батько” (The Father”),
- “Земля кочівників” (Nomadland),
- “Перспективна дівчина” (Promising Young Woman),
- “Звук металу” (Sound of Metal),
- “Суд над чиказькою сімкою” (The Trial of the Chicago 7).
Найкраща робота художника-постановника
- “Батько” (The Father”),
- “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),
- “Манк” (Mank),
- “Новини з усього світу” (News of the World),
- “Тенет” (Tenet).
Найкращий грим та зачіски
- “Емма” (Emma),
- “Сільська елегія” (Hillbilly Elegy),
- “Чорне дно Ма Рейні” (Ma Rainey’s Black Bottom),
- “Манк” (Mank),
- “Піноккіо” (Pinocchio).
- Найкращий звук
- “Грейхаунд” Greyhound),
- “Манк” (Mank),
- “Новини з усього світу” (News of the World),
- “Душа” (Soul),
- “Звук металу” (Sound of Metal).
Найкращий саундтрек
- Fight For You (“Юда і Чорний месія”)
- Hear My Voice (“Суд над чиказькою сімкою”)
- Husavik (“Євробачення: Історія вогненної саги”)
- Io Si (Seen) (“Життя попереду”)
- Speak Now (“Одна ніч в Маямі”)
Найкращі візуальні ефекти
- “Любов і монстри” (Love and Monsters),
- “Опівнічне небо” (The Midnight Sky),
- “Мулан” (Mulan),
- “Тенет” (Tenet),
- “Айван, єдиний і неповторний” (The One and Only Ivan).
Найкращий ігровий короткометражний фільм
- “Відчувати наскрізь” (Feeling Through),
- “Кімната для листів” (The Letter Room),
- “Сьогодні” (The Present),
- “Два далекі незнайомці” (Two Distant Strangers),
- “Біле око” (White Eye).
Церемонія вручення кінопремії “Оскар” пройде одночасно на декількох майданчиках.