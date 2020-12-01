Первая леди США Мелания Трамп традиционно украсила Белый дом к Рождеству - самому любимому празднику американцев.

Фотографии праздничного убранства она опубликовала на своей странице в Instagram.

В этом году Рождество для Мелании будет особенное, ведь она последний раз выступает в роли первой леди США.

Мелания опубликовала также видеоролик, в котором показаны просторные залы президентской резиденции в сверкающих огнях, нарядно украшенных елях.

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Фото: flotus