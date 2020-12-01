Фотографии праздничного убранства она опубликовала на своей странице в Instagram.
В этом году Рождество для Мелании будет особенное, ведь она последний раз выступает в роли первой леди США.
Мелания опубликовала также видеоролик, в котором показаны просторные залы президентской резиденции в сверкающих огнях, нарядно украшенных елях.
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Фото: flotus
- Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель рассказала, как после победы в 2016 году Дональда Трампа на выборах президента помогла его жене Мелании Трамп освоиться в Белом доме.