Фотографии праздничного убранства она опубликовала на своей странице в Instagram.

В этом году Рождество для Мелании будет особенное, ведь она последний раз выступает в роли первой леди США.

Мелания опубликовала также видеоролик, в котором показаны просторные залы президентской резиденции в сверкающих огнях, нарядно украшенных елях.

 

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Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus)

Фото: flotus

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