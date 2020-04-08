В возрасте 80 лет умер актер Аллен Гарфилд, который снялся в фильмах "Нэшвилл", "Беверли-Хиллз, полицейский II", "Девятые врата" и других.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По словам сестры актера Лоис Гурвиц, Аллен Гарфилд умер от осложнений коронавируса.

Ранее актриса Рони Блейкли также сообщила о смерти Гарфилда, указав, что причиной был COVID-19. Гарфилд и Блейкли играли мужа и жену в “Нэшвилле” Роберта Альтмана (1975).

Аллен Гарфилд родился 22 ноября 1939 года в Ньюарке. Сниматься в кино начал в 30 лет. Он играл роли у Вуди Аллена (“Бананы”), Фрэнсиса Форда Копполы (“Разговор”, “Клуб Коттон”), Романа Полански (“Девятые врата”) и Вима Вендерса (“Положение вещей”, “Когда наступит конец света”).

Также сыграл Луи Майера в “Гейбл и Ломбард” (1976) и начальника полиции Гарольда Латса в “Беверли-Хиллз, полицейский II” (1987); снялся также в “Пустынном цветке” (1986), “Дике Трэйси” (1990), “Судьба включает радио” (1995) и “Величественном” (2001).