Украинская супермодель Наталья Гоций впервые публично рассказала о своих пластических операциях и их последствиях.

Об это она поведала на своем YouTube-канале.

Девушка рассказала, что модельная карьера дала ей все, о чем только можно мечтать. Она принимала участие в показах Chanel, Gucci, Christian Dior и других. Также снималась для обложек Vogue, Harper’s Bazaar, L’Officiel.

Наталья напомнила, что в 2007 году она похудела до 46 кг при росте 181 см и тем самым вызвала “анорексичный скандал” в мире моды.

А еще супермодель рассказала о своих пластических операциях, в особенности о грудных имплантах, которые пришлось удалить.

Девушка показала сексуальное нижнее белье бренда Provocateur, которое она носила еще месяц назад, но сейчас уже нет, так как пришлось удалить грудные импланты.

“У нас в семье есть такое заболевание как рак молочной железы. По этим показаниям я сделала генетический тест, результаты которого оказались не очень утешительными. Из года в год я делала МРТ груди и последнее исследование показало не самые хорошие результаты”, – рассказала Гоций, подчеркнув, что на пластику груди она решилась вынужденно.

Модель отметила, что грудные импланты у нее смотрелись “идеально и натурально”.

“Когда я родила второго ребенка – это было кесарево сечение. Меня зашили не очень аккуратно – у меня образовался келоидный рубец. Я собралась на операцию, отправила хирургу все свои фотографии. Он прислал стоимость. И как-то моя подруга посоветовала: “Может ты сразу сделаешь грудь? Будешь делать дальше Victoria’s Secret с шикарной грудью”. И я подумала, что это отличное развитие моей карьеры”, – сказала Гоций, подчеркнув, что за три операции – пластика живота, блефаропластика и грудные импланты – она заплатила 12 тыс. евро.

Расставшись в последствии с имплантами Наталья Гоций отметила, что не жалеет о них.

“Когда я удалила импланты, думала, что на этом все закончилось. Но в один прекрасный день, когда уже начался карантин, я проснулась и увидела, что одна грудь отличалась от другой на два размера. Я почувствовала уплотнение и она была горячей. Сделала фото и видео, которые отправила своему хирургу. Он посоветовал найти клинику и хирурга, которому могу доверять, так как возможности полететь куда-то уже не было. За время карантина я сделала пять процедур по выведению жидкости из своей груди. Сейчас иду на шестую, надеюсь последнюю”.

По словам Гоций, ситуация с образованием жидкости произошла из-за того, что в одной груди после удаления импланта ткани хорошо срослись, а в другой нет – образовалось пространство, в котором стала собираться коричневая жидкость.

По словам пластического хирурга Ореста Панчука, в груди вокруг импланта образовывается пленка. В такой капсуле имплант лежит спокойно, не деформируется. У Натальи Гоций образовалась более толстая пленка.

Он также рассказал, что процедура удаления грудного импланта технически сложнее, чем вставить его, и соответственно такая операция дороже.

Наталья Гоций в свою очередь отметила, что “сделать ТО” груди – заменить имплант – самая дорогая процедура.

А еще супермодель призывает женщин вставлять грудные импланты только тогда, когда им этого действительно хочется.