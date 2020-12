Об этом пишет издание afkgaming.

Линейка одежды вышла под брендом ÉLEVEY.

“Я работала над ÉLEVEY в течение нескольких месяцев. Это квинтэссенция всего, что я знаю о киберспорте, о себе и о том, что пропагандирую. Это коллекция про то, как стать лучше — мы пытались воплотить в одежде мысль о единении, чтобы воодушевлять друг друга и быть лучшими цифровыми гражданами”, – отметила Стефани Харви.

В первой коллекции представлены футболки, тканевые маски, худи и куртки.

THE TIME IS NOW! Thank you for being here! The starting point of ÉLEVEY is written just as much by you as it is by us.https://t.co/cVlBHSxQop pic.twitter.com/7w5m3g66YI

— ÉLEVEY (@EleveyB) November 21, 2020