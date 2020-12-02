Об этом пишет издание afkgaming.
Линейка одежды вышла под брендом ÉLEVEY.
“Я работала над ÉLEVEY в течение нескольких месяцев. Это квинтэссенция всего, что я знаю о киберспорте, о себе и о том, что пропагандирую. Это коллекция про то, как стать лучше — мы пытались воплотить в одежде мысль о единении, чтобы воодушевлять друг друга и быть лучшими цифровыми гражданами”, – отметила Стефани Харви.
В первой коллекции представлены футболки, тканевые маски, худи и куртки.
THE TIME IS NOW! Thank you for being here! The starting point of ÉLEVEY is written just as much by you as it is by us.https://t.co/cVlBHSxQop pic.twitter.com/7w5m3g66YI
— ÉLEVEY (@EleveyB) November 21, 2020
Стефани Харви считает, что линия одежды сочетает в себе “культуру киберспорта, поп-моду и искусство”.
75% дохода с масок missharvey намерена пожертвовать фонду Cybersmile, который оказывает поддержку жертвам кибербуллинга.
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