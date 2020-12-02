Об этом пишет издание afkgaming.

Линейка одежды вышла под брендом ÉLEVEY.

“Я работала над ÉLEVEY в течение нескольких месяцев. Это квинтэссенция всего, что я знаю о киберспорте, о себе и о том, что пропагандирую. Это коллекция про то, как стать лучше — мы пытались воплотить в одежде мысль о единении, чтобы воодушевлять друг друга и быть лучшими цифровыми гражданами”, – отметила Стефани Харви.

В первой коллекции представлены футболки, тканевые маски, худи и куртки.

Стефани Харви считает, что линия одежды сочетает в себе “культуру киберспорта, поп-моду и искусство”.

75% дохода с масок missharvey намерена пожертвовать фонду Cybersmile, который оказывает поддержку жертвам кибербуллинга.